疫情下行山意外急增，消防處今年首八個月，初步錄得六百六十宗攀山拯救事故，釀成逾四百死傷，事故數目更高於去年全年的六百零二宗，原因之一是愈來愈多市民以較危險的「爆林」或「綑邊」形式行山，因缺乏經驗而發生意外。消防處高級消防隊長（攀山拯救專隊支援隊）張天瑜表示，該處今年首八個月錄得的攀山拯救事故，初步數字有六百六十宗，比去年全年的六百零二宗，增加約百分之九，傷者亦有四百零一人，比去年全年的三百二十三人，增加兩成四，死亡則有七人，去年全年則有十一人。不少人缺乏行山經驗，有部份人以較危險的「爆林」（不走鋪好的山路，另闢蹊徑穿越叢林，往往揮刀割草劈柴開路），或「綑邊」（沿着海邊岩岸行走）方式行山而遇險。政府飛行服務隊一級機師余海斌指一六至一九年期間，每年平均有四百多宗攀山拯救召喚宗數，但去年疫情下攀山拯救召喚宗數，急升約兩倍至八百八十五宗，而今年截至八月底已有六百三十一宗，比去年同期高出約百分之七。消防處及政府飛行服務隊不時合作救人，消防處消防隊目（攀山拯救專隊支援隊）胡誌恒憶述本年五月十日救援事故，當日上午有一男三女沿大嶼山鳳凰山南天門石澗前往南天門，及至黃昏時分，該男子在密林探路期間爬上約五米高直壁，不慎跌傷膝頭。由於正值大霧，大澳攀山拯救專隊花了不少時間才抵達南天門入口，但當晚天氣惡劣，至翌日早上八時才接觸到傷者，惟現場地形複雜，要在密林鋸除十多棵樹木，讓政府飛行服務隊直升機到場拯救，最終至下午約兩時半成功吊走傷者。本年七月三十一日有四人在西貢破邊洲「綑邊」行走時被困懸崖邊，消防員花了不少功夫才找到其中三人，餘下一人因等不及救援而冒險跳海游水，被乘坐舢舨的人士發現救走。張天瑜指現時全港七間消防局設有攀山拯救專隊，同袍每月會接受額外持續訓練，有信心完成拯救行動。