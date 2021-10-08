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東周投資會 (2021-10-08)

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鴨寮街鋪叫賣噪音擾民罰八千元

2021-10-08 列印
　　位於深水埗鴨寮街的機頂盒及手機銷售店舖「永揚科技有限公司」及其有關公司董事，因持續使用揚聲器大聲叫賣，對附近市民造成噪音煩擾，昨日在觀塘裁判法院被裁定違反《噪音管制條例》，共被判罰款八千元。環保署發言人表示，署方一直嚴厲打擊各區店舖叫賣造成噪音煩擾的情況，由二○一八年至今，共有九十一宗被法庭裁定違反《噪音管制條例》的定罪個案，合共被判罰款達四十七萬元。

　　發言人提醒店舖與商販負責人，不應為招徠顧客而在公眾地方叫賣或播放宣傳錄音。若需使用揚聲器，應避免對店外其他人士或附近居民造成噪音煩擾，否則屬違法行為。一經定罪，最高可被處罰款一萬元。



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