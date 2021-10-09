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﻿學生暴雨狼狽返校家長怨天文台

2021-10-09 列印
■昨早暴雨致多處水浸，但學校未有停課，有小學生需別人抱起涉水過路。
■有學生雨傘被吹翻，甚為狼狽。
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        在熱帶風暴「獅子山」與東北季候風共同影響下，香港昨日狂風暴雨，天文台在昨凌晨四時起發出三號風球，但由於返學返工時段仍是黃雨，大批學生要在風雨下狼狽濕透返學。不少家長埋怨天文台沒提早發紅雨，亦有議員指天文台早已預料這幾天香港會有特大暴雨，教育局應預早通知停課安排，尤其是極端天氣或愈來愈頻密，需做好應對。

　　天文台在昨早十一時二十分才發出紅雨警告；十一時四十五分更發出黑雨警告。天文台助理台長宋文娟指昨日是有記錄以來，當局在十月份第二次發出黑雨，又指隨着氣候變化，極端大雨將不斷增加。



　　大量網民擁至天文台facebook專頁留言，批評需狼狽地帶子女返學。立法會議員葛珮帆指接獲大量家長投訴，建議教育局不能太僵化，待紅色暴雨才宣佈停課。教育局指局部地區或有不同，須靈活處理，家長可自行決定應否讓子女上學，學校會酌情處理。
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