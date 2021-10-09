熱帶風暴「獅子山」襲港，本港多區昨日水浸，一度成為「澤國」。有女乘客被困的士，見大量積水湧入車內，飲泣道：「O依家浸到咁樣，張櫈都濕晒喇。」亦有巴士涉水而行，其間黃泥水不斷拍打車頭擋風玻璃，更湧入下層通道，有乘客大呼：「千祈唔好停車，唔係會死火。」據網上片段，一輛的士在馬路被水圍困，雨水不斷從車門湧入，車內充滿積水，司機及兩名乘客被困。其中司機報警求助；另一名女乘客則脫鞋蹲在座位上，一邊拍片一邊飲泣說：「O依家浸到咁樣，張櫈都濕晒喇。」而昨早七時許，一輛平治房車由新清水灣道駛落順利邨道，但落到斜彎位時遇到水浸，當時路面水深逾兩呎，私家車無法駛過，女司機被困車內。其後她欲開車門離開，但大量雨水湧入車內，於是報警求助。警方及消防其後到場，協助女事主離開。亦有網民上載影片指，乘搭九號新巴由石澳前往筲箕灣，駛至歌連臣角時巴士須涉水而行，黃泥水從落客車門湧入車廂，浸滿下層通道，車外泥水更不停拍打車頭擋風玻璃。有乘客大叫司機「唔好停車，唔係會死火」。東涌線列車滴水港鐵表示，部份露天路段的列車受暴雨影響，有數架東涌線列車車廂滴水，已即時安排職員清理，強調事件未影響列車服務或行車安全，工程人員正詳細檢查相關列車了解原因，會妥善處理。據網上片段，滴水期間，大多數乘客表現冷靜，繼續安坐庭位上。不少網民揶揄：「車廂內要擔遮」；亦有人笑稱車廂似「水舞間」。灣仔熙華大廈的滙豐銀行分行昨亦出現嚴重水浸，銀行正門一帶已被淹沒，有職員坐在接待桌上，腳下水流頗急；亦有職員在走廊堆沙包，防止水湧向其他房間。此外，柴灣道慈幼中學一帶的水浸亦十分嚴重，渠口位置懷疑倒灌，不停有水噴出。另外，大雨卻見「好人好事」，有網民在facebook「柴灣人柴灣事」專頁分享指，有一名熱心市民手撐雨傘，推一輛載着紙箱的手推車，沿街道彎腰清理垃圾，疏通渠口，此舉獲不少網民大讚。