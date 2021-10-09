數千人須接受強檢 機場貨站再有職員染變種病毒

機場又「失守」！一名機場貨運站男職員經每周例行檢測，確診新冠變種病毒，且病毒量高，目前感染源頭不明。病人可能接觸外來機組人員或貨物染疫，九十人須隔離檢疫，另外，機場超級一號貨站數千人要接受強制檢測。患者是一名四十八歲機場貨站男職員，七月在本港完成接種科興疫苗，上月二十九日定期檢測呈陰性，周三檢測則呈陽性，當時沒有病徵，但入院後病毒量上升，並開始喉嚨痛，顯示屬早期感染，並帶有L452R變種病毒株。政府前晚圍封病人所住的大圍金獅花園第一期金輝閣，未發現陽性個案。衞生防護中心傳染病處主任張竹君昨天指，病人在機場超級一號貨站上夜班，負責卸貨及檢查由外國抵港的貨物，包括冷凍水果，大部份時間在飛機底工作，間中亦會登上貨機。張指病人工作的貨機有時會有外來機組人員同場，有機會透過空氣傳染，亦不排除接觸受污染的貨物後染疫。約九十名共用休息室的同事要檢疫，整個貨站有幾千人要接受強檢。就再有機場員工染疫，她指已盡量做好防疫措施，但始終非百分百保險。被問及需否加密機場職員的檢測頻率，她說：「當然密少少嘅檢測會更加好。」此外，病人與妻子及五歲女兒同住，約二十名緊密接觸者送檢疫。女童周一曾出現咳嗽及流鼻水，一名同學亦發燒；兩幼童對新冠病毒呈陰性，但對人類呼吸道合胞病毒呈陽性。女童就讀的大圍東華三院馬陳景霞幼稚園須停課三日，幼稚園及興趣班同班同學要檢疫。女童亦曾錄影無線電視的兒童節目，十一名電視台員工要短暫隔離。另外，本港昨天新增一宗英國輸入個案。當局亦調查兩宗外地確診個案，兩男病人離港抵達英國後確診，分別居於元朗八鄉牛徑村十一號D及北角寶馬山花園八座，兩地已納入強檢。