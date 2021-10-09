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持港打針紀錄抵英免隔離

2021-10-09 列印
　　政府自上月二十九日起發出的新冠疫苗接種紀錄，已加入接種人士的出生日期、性別和接種疫苗的生產商資料。

　　食衞局發言人表示，獲英國當局通知香港的更新版疫苗接種紀錄，已獲確認符合相關要求，英國政府將由當地時間本月十一日凌晨四時起，認可香港的更新版疫苗接種紀錄作入境之用。意味已打針的港人毋須再隔離。



　　英國政府更新入境措施，來自香港等超過三十七個國家和地區，只要打齊兩針，在抵達英格蘭前十日無到過「紅色名單」國家，入境後只需在第二日接受病毒檢測。

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