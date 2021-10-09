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兩辦讚《施政》：立足當前謀劃長遠

2021-10-09 列印
　　特首林鄭月娥發表其任內最後一份《施政報告》，獲兩辦支持。中聯辦發言人接受媒體查詢時說，《施政報告》圍繞推進「一國兩制」實踐，提出維護國家安全的新舉措；主動對接國家「十四五」規劃，推動香港融入國家發展大局；立足增添香港發展新動力，勾畫新界北發展藍圖，體現了擔當作為的精神，受到社會輿論的廣泛好評。

　　國務院港澳辦發言人亦說，新一份《施政報告》立足當前，謀劃長遠，致力於解決香港深層次矛盾和問題，希望香港社會各界人士積極參與《施政報告》的討論，多提建設性的意見建議，支持行政長官和特區政府依法施政。



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