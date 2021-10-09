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網傳雪橇犬被打片 警昨拘捕虐狗男女

2021-10-09 列印
■涉事男女疑用力拍打狗隻。圖片：香港動物報
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　　網上流傳多段懷疑虐狗片段，一對男女涉嫌虐打家中的雪橇犬，並拍片上載到社交平台。警方昨日在元朗以殘酷虐待動物罪拘捕兩人，有關雪橇犬已被愛護動物協會接收照顧。

　　據悉，涉案男女早前上載三段短片到Instagram，可見一男子以拖鞋用力拍打狗隻大腿六次，不但聽到狗隻慘叫，更傳出女子笑聲，及看到一男子箍着狗隻嘴巴，用發光硬物撞向狗隻頸部數十次，疑似進行電擊；兩人指是教導狗隻。



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