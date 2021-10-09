據悉，涉案男女早前上載三段短片到Instagram，可見一男子以拖鞋用力拍打狗隻大腿六次，不但聽到狗隻慘叫，更傳出女子笑聲，及看到一男子箍着狗隻嘴巴，用發光硬物撞向狗隻頸部數十次，疑似進行電擊；兩人指是教導狗隻。
網傳雪橇犬被打片 警昨拘捕虐狗男女
據悉，涉案男女早前上載三段短片到Instagram，可見一男子以拖鞋用力拍打狗隻大腿六次，不但聽到狗隻慘叫，更傳出女子笑聲，及看到一男子箍着狗隻嘴巴，用發光硬物撞向狗隻頸部數十次，疑似進行電擊；兩人指是教導狗隻。
學生暴雨狼狽返校家長怨天文台
在熱帶風暴「獅子山」與東北季候風共同影響下，香港昨日狂風暴雨，天文台在昨凌晨四時起發出三號風球，但由於返學返工時段仍是黃雨，大批學生要在風雨下狼狽濕透返學。不少家長埋怨天文台沒提早發紅雨，亦有議員指天...
2021-10-09
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習近平岸田文雄通電話 提合作互不威脅 涉台議題
國家主席習近平周五與日本首相岸田文雄通電話。這是岸田本月接任日本首相以來，雙方首次交談，亦是中日兩國領導人時隔逾一年的首次電話會談。據報，在通話中提及多項議題，包括妥善處理台灣等敏感議題。同時雙方都認為此次對話十分及時、重要，同意繼續通過各種方式保持互動溝通，為兩國關係正確發展指引方向。 習近平指出，中日要認真吸取兩國關係正反兩方面經驗，恪守中日四個政治文件確立的各項原則，切實踐行「互為合作夥伴、互不構成威脅」的政治共識，妥善處理歷史、涉台等重大敏感問題，管控好分歧，把握好正確方向，維護好兩國關係政治基礎和大局。 習近平強調，中日是近鄰，維護和發展中日友好合作關係，符合...
2021-10-09
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菲俄兩傳媒人獲諾貝爾和平獎 為言論自由勇敢奮鬥
挪威諾貝爾委員會將本年度諾貝爾和平獎頒發給菲律賓記者雷薩（Maria Ressa）、俄羅斯《新報》（Novaya Gazeta）總編輯穆拉托夫（Dmitry Muratov）。評委會讚揚他們：「努力捍衞言論自由，而這是民主和持久和平的先決條件」。他們將共同獲得一千萬瑞典克朗（約八百八十六萬港元）。 挪威諾貝爾委員會相信，言論自由和信息自由有助於確保公眾知情權。這些權利是民主和防止戰爭及衝突的重要先決條件。 諾貝爾和平獎委員會主席安德森（Berit Reiss-Andersen）指出，蕾莎和穆拉托夫分別在菲律賓和俄羅斯為言論自由而勇敢奮鬥；同時，他們在民主和新聞自由面臨日益不...
2021-10-09
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KOKO RESERVE開放示範單位
會德豐旗下的藍田KOKO HILLS發展項目，第2期KOKO RESERVE以三房或以上的大戶作主打，項目僅設82個單位，發展商日前更推出28伙三、四房大宅於10月10日起招標。 會德豐地產常務董事黃...
2021-10-09
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北水回歸 港股曾破二萬五
恒指承接美股升勢高開363點，見25064點，創逾三周高，但已是全日高位，受累美國十年期債息亞洲時段曾升至1.6厘，港股升幅隨即收窄，25000關得而復失，於中午收市前曾跌106點，見全日低位2459...
2021-10-09
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自強之獅
譚美阿巴謙今夏被車路士賣到羅馬後，各賽事十戰交出四球三助攻，表現不退反進。今晚世界盃歐洲區外圍賽I組，英格蘭作客弱旅安道爾，領隊修夫基鑑於當地人造草球場質素甚差，勢遣副選出戰，這名二十四歲射手有望率三獅大勝，證明本身自強不息，讓球主客和讓四球「客勝」照捧作過關膽。 盧卡古今夏回歸藍獅，令阿巴謙被賣到首都狼，幸而於新東家和新帥摩連奴一拍即合，所有戰線十場獨取四球三助攻，表現叫人眼前一亮。他矢言要自強不息：「我選擇外流是覺得自己要勇於接受挑戰，這樣才能繼續進步。」 串蘇格蘭烏克蘭齊取捷 傳統魚腩安道爾的人造草主場質素為人詬病，為免主將受傷，有傳修夫基今晚大有機會派副選出...
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2022春夏米蘭時裝周｜Fendi 的士高派對女王
這是Kim Jones為品牌主理的第二個成衣系列，滿載他對品牌未來的想像。的士高年代的華麗氣派，藉時尚角度彰顯現代格調，讓鎂光燈聚焦於女性多元而強勢的新造型上。 系列從時裝插畫師Antonio Lo...
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訪問帶埋健身教練 即食花生醬谷胸 麥大力35歲TVB爆肌新人王
麥大力（Derek）去年參加《衝上雲霄大選》奪冠入行，未夠一年他已參與過不少節目，除了主持明珠台《港生活．港享受》，最近亦有參與劇集 《廉政狙擊》，覺得主持和演戲一樣好玩兼夠挑戰性，但中英混血兒的他完...
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好好過日子——藝博奇遇
一年一度的「典亞藝博」在會展中心開鑼，由於疫情的緣故，外地參展商入境有限制，上海畫廊「松蔭藝術」的好朋友潘敦也來不了，便將參展作品——董橋兄、鄭培凱兄和我的字畫——託付給藝博主辦人黑國強，在他的寶號「研木得益」中張掛。「研木得益」經營古董家具，張掛的字畫跟古董家具很是合襯，意趣盎然。 開幕那天下午得閒，便過去看看。腳傷未瘉，不敢到處亂走，便在黑先生處拉了一把幾百萬的明朝太師椅坐下。明朝工匠手藝卓越，用料精絕，太師椅線條流暢，扶手靠背的設計特別照顧人體坐姿，令人坐上去通體舒泰，顧盼生姿，愈坐愈安樂，於是賴着不動，只管跟往來的熟人揮手招呼。 場中朋友見我走路緩慢，都來關心相問，...
2021-10-09
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馬場浮世繪——田泰安昨晨已復操
騎師田泰安上周三策騎「優悠皇」墮馬受傷，前日下午騎者已出院返回宿舍休息。昨晨已見田泰安在晨課露面，並策騎「翡翠綠」等駒試泥閘，他在課後表示，現時除了肩膊等處仍有酸痛外，身體已大致無恙，稍後將接受物理治療，希望周日能以最佳狀態復出策騎。 另一方面，過往有騎師身體不適或受傷，如果在之後的賽日仍宣布策騎上陣，馬會都設有後備騎師，可是近季已較少作出此項安排，因為如果設有後備騎師的場次有馬退出，並有馬補上，該駒便不能易配此名後備騎師上陣，這樣有可能會影響其上陣機會，加上目前現役騎師數目充足，所以馬會近季已較少設定後備騎師。 馬場浮世繪
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