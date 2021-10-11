﻿疫情緩和 剛性需求 裝修生意大反彈 師傅搶手

疫情困擾香港近一年零十個月，期間市民不願讓外人入屋，致令裝修業一潭死水。有裝修公司指，疫情初起生意即急挫三分之二，其後一年多一直無起色，直至半年前疫情開始緩和，市民積壓的家居裝修需求大爆發，紛紛尋求裝修服務，令生意回復至疫情前水平。過去兩年的新盤近日落成，亦推高了裝修需求，有行家生意甚至反彈幾倍。有裝修業人士亦指，近月人手不足。開裝修公司的黃師傅指，過去兩年生意慘淡，「裝修不是必需品，疫情下市民不敢開門讓人入屋，好彩的話每個月有一、兩個客，差起上來一單都沒有。」為了養着一班工人，有些沒錢賺，甚至蝕錢的工程也要接，「如果班師傅沒工開，就會轉去跟其他判頭，點都要接工程給他們開工。」黃說，過去一年幾乎每個月蝕數萬元。幸好，半年前疫情開始穩定，市民也放心維修家居，裝修行業大翻身，「自從四、五月起，市道愈來愈好，很多人主動查詢問價。現在每月起碼有五、六個客，比之前多了幾倍。」黃師傅現時手上有十多個公屋和私樓單位同時開工，遍佈大埔、大圍、元朗、深水埗和美孚等地區。生意多了，卻不夠人手。黃師傅透露，每個單位最少都要兩、三個工人，十多個單位便要數十人，「我每日要去幾個單位幫手，日日做足十二粒鐘。雖然辛苦，但總好過沒有工程，這一行手停便口停，沒有人想得閒的。」市道剛復甦 未敢加價一家裝修公司東主亦指，疫情初起生意即急挫三分之二，其後一年多一直無起色，甚至試過「食白果」，直至半年前疫情開始緩和，市民積壓的裝修需求大爆發，令生意回復至疫情前水平。而過去兩年的新盤近日大量落成，對裝修要求，有增無減。香港裝修從業員工會理事長周連建表示，近月裝修行業明顯有起色，「疫情嚴重期間，市民不敢搬到酒店暫住，很少人會離家搞裝修。」行家業務反彈，不論判頭和裝修工人都受惠，「例如判頭，每個月都接到三、四個客，而裝修工人由之前每月開幾日工，現在可以開足工，有顯著改善。」收費方面，周說市道剛剛復甦，多數判頭都不敢加價，以免嚇跑有意裝修的客人，「賺少一點沒所謂，最重要是大家有工開。」