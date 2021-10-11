﻿一幢樓12單位裝修 噪音停不了

家住西九龍一個私人屋苑十多年的鄭先生，入伙裝修至今，家居開始破舊，年多前已想裝修，但疫情關係一直沒實行。近日，家中牆紙剝落，牆身發霉，加上多雜物積聚灰塵，遂趁疫情穩定請師傅裝修。鄭先後找了多個裝修師傅，對方都說沒空接工程，其後經朋友介紹，終於有師傅答應接手，「替我介紹的朋友，之後也想找這個師傅裝修，但被拒絕。原來個師傅手上已有五、六個工程，根本再抽不了時間。」無獨有偶，鄭發現原來自己所住的大廈，同時有很多單位在裝修。他向管理處登記時，才知道大廈有十二個單位正在裝修，他也嚇了一跳，「一個單位裝修，上下五層都會聽到，現在十二個單位，基本上整幢樓都有噪音，都好難頂。」