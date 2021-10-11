﻿六次「改口」落波捱轟﻿ ﻿天文台：以科學數據決定﻿

熱帶氣旋「獅子山」為本港連日帶來狂風暴雨，昨日最終離去，但天文台由八號風球調低至三號風球，期間「改口」六次，惹起大量批評。天文台其後解釋，有關決定根據科學數據作出，但強調會檢討發放資訊的安排。「獅子山」上周六全日停留在海南島，天文台同日清晨六時四十分發出八號風球，八時許指下午初時會考慮改發三號；中午過後，又推遲到下午至黃昏；一小時後延至黃昏前之後；兩小時後再說，晚上再考慮改發；至凌晨一時許又延至日出前；最終在凌晨四時四十分才正式改發三號；昨日十二時四十分改為一號，至下午兩時二十分取消所有熱帶氣旋警告。天文台先後六次「改口」才改掛三號，惹起大量網民不滿，湧至天文台社交媒體專頁留言批評，有人揶揄：「終於有新版狼來了講俾小朋友聽：《天文台話落波呀》」；亦有人指：「天文台有沒有考慮一下更新一下貴台的監視儀器？！」、「我哋要預測，唔要目測嘅天文台」。天文台高級科學主任林靜芝指，天文台改發信號的決定正確，強調以市民安全為首要考慮，因此公佈訊息時，必須以最新數據作調整，但日後會檢討訊息發放的安排。天文台前助理台長梁榮武向本報解釋，為讓市民及早得知天氣狀況，天文台提前作出預警，但實際氣候難以預測，「嗰陣時數據顯示落唔到三號風球，你沒可能話落到」，於是導致不斷延後，形容天文台的處境兩難，望市民諒解。「獅子山」打破三項紀錄此外，獅子山打破三項紀錄，包括一共生效二十二小時，打破一九七八年七月，強烈熱帶風暴「愛娜斯」創下的二十一小時四十五分紀錄，是東南風向八號風球生效時間最長一次；上周五錄得三百二十九點七毫米雨量，打破十月份單日雨量最高紀錄；獅子山前日早上集結在香港西南約五百六十公里，成為離港最遠的八號風球。