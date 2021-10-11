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風後清理樂活道棚架

2021-10-11 列印
風後清理樂活道棚架
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　　熱帶氣旋「獅子山」上周五吹襲本港期間，跑馬地樂活道一棟大廈發生大型棚架坍塌事件，造成一死一傷。風暴過後，數名工人昨早到場清理，利用吊臂車、夾斗車協助，移走塌下的棚架。現場可見，地上竹枝等雜物大多已被清理，但近比華利山對開一段樂景臺至樂天峯的來回全線仍然封閉。

　　消息指，涉事屋苑業主立案法團將與承建商檢討事故，商議工程後續安排。同時，大廈不少業主對一名喪生的女工感到痛心，有意協助死者家屬，可能會為其籌款。



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