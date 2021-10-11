近180宗塌樹 14人風暴中受傷
疫情緩和 剛性需求 裝修生意大反彈 師傅搶手
疫情困擾香港近一年零十個月，期間市民不願讓外人入屋，致令裝修業一潭死水。有裝修公司指，疫情初起生意即急挫三分之二，其後一年多一直無起色，直至半年前疫情開始緩和，市民積壓的家居裝修需求大爆發，紛紛尋求裝...
2021-10-11
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
浙江義烏限電恐持續 電商憂影響雙十一銷情
去年雙十一首日，內地有「世界超市」之稱的浙江義烏收寄快遞量全球第一。不過內地多個省份近日實施限電措施，其中浙江早於九月下旬開始限電限產，義烏的工廠和直播銷售商人都受到影響，由於臨近雙十一購物節，商人擔...
2021-10-11
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
美狠父殺子肢解囚48年 因被發現戴胸圍食糞便照片
美國一名十三歲男童於二○一二年慘遭殺害，更被人肢解棄屍，兇手被指是其生父。警方指，男童因看到父親穿女性內衣及吃尿布上糞便的照片而慘遭滅口。上周五這名冷血的父親終被重判入獄四十八年，惟他庭上仍然堅稱自己...
2021-10-11
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
KOKO RESERVE開放示範單位
會德豐旗下的藍田KOKO HILLS發展項目，第2期KOKO RESERVE以三房或以上的大戶作主打，項目僅設82個單位，發展商日前更推出28伙三、四房大宅於10月10日起招標。 會德豐地產常務董事黃...
2021-10-09
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
北水強勢回歸 料展開反彈市 港股本周上望25500
上周五北水重臨刺激港股交投上升，港股承接美股升勢，一度重上二萬五，創逾三周高，本周恒指升勢能否持續，成為市場焦點，分析指，由於內房債務問題仍困擾大市，雖然預期今日港股或略為高開，但暫時難以判斷是否「中...
2021-10-11
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
豪門獵物 一定「德」
費歷克率領的德國着重提拔小將，除了穆斯亞拿外，對科利安華迪斯和艾迪耶美同樣讚賞有嘉。今晚世界盃外圍賽歐洲區J組，德軍作客弱旅北馬其頓，華迪斯和艾迪耶美勢把握機會大顯身手，增加轉會籌碼之餘，助國家隊取勝力爭提早出線。 十八歲的華迪斯和十九歲的艾迪耶美，分別效力利華古遜和薩爾斯堡，費歷克盛讚出任進攻中場的前者：「他傳球、埋門、速度和盤扭能力皆備，是一個全面的球員。」至於前鋒艾迪耶美，費歷克賞識道：「他在門前十分冷靜。」 求出線先斬北馬 他倆也是轉會市場搶手貨，傳利物浦或明年一月爭購艾迪耶美，華迪斯也備受紅軍、車路士和拜仁慕尼黑等關注，今晚勢把握機會搶鏡提升身價。北馬其頓...
2021-10-11
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
尖沙咀搵食｜創意意日料理The Pearl好有古典氣派
富古典氣派的The Pearl，融合了意大利菜與日本料理的精髓，擅長炮製多國菜的大廚，把日本當季海產以意式烹調風格重新演繹成鮮美佳餚，令味覺恍如同時遊歷意日之旅。 直送時令海產炮製The Pearl...
2021-10-07
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
女友衰多口 同10億老友旨呈拖狗3人行 Stanley跟Alina 拍拖轉玩低調
人氣男團MIRROR今年橫掃娛樂圈，不過經理人花姐好開通，從未對一班吸金親生仔落「禁拖令」，「大表哥」邱士縉( Stanley ) 跟拍拖4年、參加過《全民造星III》 的長腿女神李炘頤(Alina)...
2021-10-11
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
社論——精準預測 減風球爭議
熱帶風暴「獅子山」吹襲本港，引起市民質疑天文台「掛波遲」、「落波亂」。天文台解釋，作出決定時，是根據科學數據，但會檢討發放資訊的安排。預測天氣，發佈風暴警告，當然要以科學數據作為指標，故此，持續不斷改善天文預測科技，大有必要，但同時大眾要更加互相包容，才能減少相關爭議。 全球暖化，天氣逆轉變本加厲，令天氣預測變得困難。以「獅子山」襲港為例，同一時間受東北季候風影響，雨勢之大，令市民措手不及，有人批評天文台為何在風大雨大下，不早一些發出八號風球，這要求或許有些主觀，但值得天文台以後作一籃子研判。至於天文台降低至三號風球前，先後六次預告，令人無所適從，引起批評，這種狀況出現，究...
2021-10-11
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
蔡明紹三W隻隻冷 丁冠豪梅開二度 全勝神駒開齋捧仁濟盃
昨日舉行六草四泥混合賽事，唯一錦標是仁濟盃，結果由周俊樂策騎韋廄「全勝神駒」捧盃。至於蔡明紹先後勝出伯廄「勇晉大師」、丁廄「印鈔工廠」和姚廄「金莊令」三匹冷馬，並且成為騎師王；而丁冠豪另贏「變數」梅開...
2021-10-11
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6