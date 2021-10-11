  • 2021年10月11日 星期一
  • 27º
  • 79%
熱門： 圓規陳龍西貢周天瑜雙十

日報新聞 > 港聞

近180宗塌樹 14人風暴中受傷

2021-10-11 列印
■消防升雲梯拆除欲墮招牌。
Previous Next

　　八號風球持續近一日，截至昨凌晨四時，當局共收到近一百八十宗塌樹，六宗水浸及三宗山泥傾瀉報告，十四人風暴期間受傷入院。獅子山襲港期間，旺角彌敦道六一三號兩幅離地大帆布招牌，在凌晨被吹至搖搖欲墜，須消防升起雲梯拆除。有網民則上載一張相片，顯示在前日凌晨三號風球下，一輛警車途經港島壽山村道時，一棵十米高大樹突然塌下，擊中警車車頭擋風玻璃。此外，據網上影片，南昌一家商場的假天花漏水，水柱如瀑布般傾瀉而下，地面水浸。有網民留言笑稱是「新景點水舞間」。



想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
頭條日報 X OTO激安祭 低至2折
California Rainbow & Caleb's Redemption 2021
下載頭條App
hd