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趣怪剪紙發掘香港另類景點

2021-10-11 列印
趣怪剪紙發掘香港另類景點
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　　旅發局早前邀請英國人氣剪紙達人兼攝影師Rich McCor，與香港本地攝影師Timmy Lo合作，透過有趣的剪紙巧妙地融合維港景色。

　　整個合作先由身處香港的Timmy拍下照片，再交予在英國的Rich McCor將黑色色紙剪出的籃球框架，放在國際金融中心上，便製成一幅「金像獎女神在維港海旁入樽」的有趣相片。兩位藝術家更想到，以指揮家的剪紙圖案，搭配港島建築群上的燈光效果，再由旅發局邀請香港管弦樂團配上著名交響曲，製作出一場視聽娛樂兼備的維港交響樂表演。



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