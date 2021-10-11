疫下經濟差，不少市民失業！有詐騙集團假扮銀行職員等，以電話傳銷方式行騙，訛稱可提供低息貸款或代辦政府的「百分百擔保個人特惠貸款」計劃，至少五百人中招被騙去保證金，共涉騙款約五千五百萬元；警方拘捕三十二人，形容集團有組織，並有「貓紙」教授如何對應。一個由黑幫操控的詐騙集團，自去年三月開設電話中心及虛假貸款服務網站，利用俗稱「Cold Call」的推銷電話致電受害人，訛稱自己是銀行及金融公司等職員，以提供低息貸款及代辦貸款申請為藉口，誘使受害人注入資金或提交個人資料。當中大部份騙案均以提供低息貸款為由，要求受害人支付貸款金額一成的款項作為保證金，以提高其信貸評級。惟受害人未獲得低息貸款，騙徒已去如黃鶴，共損失近五千二百萬元的金額，單宗金額由三千元至一百八十五萬不等。訛稱可代辦政府「失業」貸款另外，該集團更聲稱可代辦申請政府的「百分百擔保個人特惠貸款」，以助市民取得「失業」貸款作為周轉。集團開設虛假金融網站，並冒充財務中介公司，說服受害人申請虛擬銀行戶口，並以申請貸款為由，要求提供戶口密碼及個人資料，後利用有關資料製造虛假紀錄申請貸款。待申請獲批後，騙徒就會登入其虛擬銀行，將款項轉帳至不同傀儡戶口，共涉騙金約二百八十萬元。警方接報調查及鎖定目標，於上周四、五展開行動，搗破三個電話騙案中心，拘捕二十九名本地男子及三名本地女子，涉嫌「串謀詐騙」及「洗黑錢」，包括集團主腦、骨幹成員及電話推銷員等人士。警方形容集團蠱惑，而且甚具組織，除會不斷轉換公司名字、網站名字及電話中心地址，電話中心座位以格劃分，並有講稿教授如何回應受害人提問。