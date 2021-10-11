  • 2021年10月11日 星期一
  • 27º
  • 79%
熱門： 圓規陳龍西貢周天瑜雙十

日報新聞 > 港聞

房車撞壆起火 司機棄車逃生

2021-10-11 列印
■私家車起火，現場火光熊熊，濃煙直捲半空。
Previous Next

　　天雨路滑，小心駕駛！一輛私家車昨行經何文田時撞壆起火，司機棄車逃生，火舌迅即捲入車廂，全車陷入火海。消防到場將火撲滅，事件幸無人傷亡，警方仍在調查起火原因。

　　昨早六時許，四十七歲姓劉司機駕駛一輛私家車，沿何文田公主道往尖沙咀方向行駛，當駛至近培正道橋底時，懷疑因天雨路滑，失控撞向路中石壆，車頭其後損毀並隨即冒煙起火，火勢猛烈，火舌由車頭迅即捲入車廂，現場火光熊熊，濃煙直捲半空。男司機及時棄車逃生，並報警求助。消防員接報趕至，開喉射水將火勢撲滅，車輛嚴重焚毀，車身熏黑。



　　受事件影響，公主道三線全封，交通一度擠塞。起火原因仍在調查，初步不排除引擎電池引起火警。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
頭條日報 X OTO激安祭 低至2折
California Rainbow & Caleb's Redemption 2021
下載頭條App
hd