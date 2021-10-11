中聯辦官員連日落區探訪基層。特首林鄭月娥認為中央的代表關心香港市民是很自然的事，可以反映需要解決的香港問題。但她強調制定和執行政策、解決困難的都是特區政府，不覺得中聯辦變成第二支管治團隊。林鄭月娥昨亦到訪過渡房屋項目，探訪四戶家庭，他們都是從「劏房」遷入，她指整體過渡房屋供應在未來數年增至二萬個。另外，她又指當中央要求有全面管治權，如部份市民不能接受底線，她都無辦法，但絕大部份市民是接受這些底線，不接受的人只是受到誤導。至於過去兩年有批評表現受質疑官員，毋須下台，是否顯示問責制失效，她自言「我係換人換得最多嘅特首」，認為問責官員要有政治眼光、大局觀，不適當的人就應該更換。