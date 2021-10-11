市民期望盡快與內地免檢疫通關。特首林鄭月娥透露，初步傾向「通關碼」只適用於免檢疫通關人士，不會自動追蹤亦不記名，需要免檢疫返回內地的人士要自願交齊資料。一名在機場貨站工作的男子日前確診，林鄭月娥指中央沒有因這個案而影響商討通關的步伐。林鄭月娥昨天接受電視台訪問時稱，健康碼只會要求免檢疫通關人士使用，是自願安裝，要自行申報過去行蹤、住址等個人資料。她指基於兩地制度分別，日後健康碼只能適用於通關，而且是自願安裝，不會自動追蹤亦不記名，又坦言現時「冇可能突然有自動追蹤技術，就算有，市民也未必接受」，需要免檢疫返回內地的人士要自願交齊資料，特區政府會在資訊科技上配合。政務司司長李家超則透過網誌表示，上月率團與內地當局及專家舉行會議，雙方交換逐步有序恢復通關涉及事宜的意見，他已要求相關局長全力跟進，包括創科局會制定健康碼、食衞局會再強化檢測、個案追蹤等，爭取盡快與內地舉行第二次對接會議。一名機場貨站員工日前確診，令本港連續五十一天本地零確診斷纜。有傳媒引消息指該確診男子，較大機會被即日往返、無入境香港進行檢測待行的機組人員感染。林鄭月娥指本港接獲中央意見，指高風險人員應加密檢測，避免疫情流入社區，特區政府將縮短機場貨運員工等高風險人士七日一檢的安排。她又說由於兩地制度不同，本港難以百分百做到內地防疫要求，例如無法封閉小區十多日，但特區政府會解釋有何方法可達到類似效果；亦要商討免檢疫通關下的熔斷機制，認同最好是有具體的規定，讓市民有心理準備。女機組人員抵澳洲確診另外，本港昨天沒有新增新冠肺炎確診個案。衞生防護中心正調查一宗外地確診個案，涉及一名五十四歲女機組人員，上周三在港檢測呈陰性，翌日由香港飛往澳洲，在當地測試結果呈陽性，病人所住的東涌海堤灣畔二座已納入強檢。