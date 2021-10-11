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疫苗講座接種活動 北區210長者參與

2021-10-11 列印
　　北區民政事務處及團體昨聯合主辦長者疫苗講座及接種活動，公務員事務局局長聶德權說經地區大力起動長者打針，以一站式接種活動對症下藥，長者接種態度明顯轉趨積極，六十至六十九歲長者第一劑接種率達六成，七十至七十九歲有四成。

　　約二百一十名居民昨日參與活動，他們可以選擇即場接種科興疫苗，或獲安排往社區疫苗接種中心接種復必泰疫苗。聶德權指近日再次錄得涉及變異病毒株的本地個案，顯示有必要盡早在社區建立保護屏障，而尚未接種疫苗的市民應盡快接種，就算不幸染病，接種疫苗也可以減低重症和死亡情況風險。



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