﻿「超大型」風暴 闖港800公里 圓規來勢洶 明或掛八號波

熱帶風暴「獅子山」襲港過後，比它更強烈的「圓規」來勢洶洶，其環流非常廣闊，日本氣象廳形容為「超大型」風暴。本港天文台指，「圓規」昨晚進入香港八百公里警戒範圍，今晨零時四十分發出三號強風信號，預測「圓規」本周三（明日）早上最近本港，會在南面約四百公里掠過，屆時或需發出八號風球。「圓規」正靠近香港，天文台昨午四時發出強烈季候風信號，代表本港受等同三號風球的風力影響。隨著「圓規」逐步進入本港八百公里範圍，天文台今晨零時四十分發出三號強風信號，屬一周內繼「獅子山」後的第二次，亦為有記錄以來的第七次。天文台高級科學主任李子祥指，在「圓規」與東北季候風的共同影響下，華南沿岸的風勢未來一兩日會逐漸增強。隨着「圓規」橫過南海北部及靠近本港，本港今日天氣轉壞，風力增強，料「圓規」明日初時最近本港，並會升級為颱風，於本港以南約四百公里掠過，本港部份地區風力可能會達烈風程度，廣泛地區可能有狂風暴雨，屆時或會掛八號風球。天文台呼籲市民密切留意最新的天氣資訊，計劃戶外活動及掃墓的人士，亦需按情況擬定後備和應變方案。根據日本氣象廳評級，「圓規」中心風力達每小時九十公里，屬「超大型」風暴，風速大於每秒十五米的強風圈，同時亦將「圓規」北面的台灣、琉球群島、福建以至「圓規」南面的菲律賓都劃入強風圈之中。內地中央氣象台指，「圓規」環流雲系龐大，直徑接近二千公里，今日凌晨進入南海東北部海面，向海南島東部沿海靠近，強度緩慢增強，最強可達強熱帶風暴或颱風級，並可能於明日在海南島東部沿海登陸，登陸強度為強熱帶風暴級。打風前超市貨架被掃空經歷過「獅子山」洗禮的市民，心理有陰影，在「圓規」來臨前，多了人到街市及超市搜購糧食，各區有超市的蔬菜和杯麵突變暢銷品，不少貨架被掃空。此外，對於公眾批評天文台上周五太遲發出黑色暴雨警告，天文台台長鄭楚明解釋，當日早上每小時雨量數據只符合黃色暴雨信號標準，直至十一時許急速轉變，雨勢突然加大，故天文台在中午前改發黑色暴雨警告。他指，對有棚架女工在惡劣天氣下因意外過世感到難過，強調天文台始終要根據嚴謹客觀的科學數據工作，指暴雨通常來得很急速，當今科技難以預測，無法於幾小時前作預告，強調是「做不到，而非天文台不願意做」。對有批評指天文台在「獅子山」來襲發放訊息混亂，鄭承認訊息傳送上有不足之處，並不理想，會就預測方面及訊息發佈檢討，希望給予公眾更清晰的資訊。鄭楚明亦強調，天文台雖隸屬於商經局，但他任職天文台十一年，發出任何天氣警告前，都未曾收過商經局的任何指示。商經局局長邱騰華亦指，天文台發出的每一個警告都是性命攸關，要以負責任及專業態度行事，局方支持天文台以專業及科學為本，作出最好的天氣預測，亦鼓勵部門充份解說，相信天文台會切實與市民緊密聯繫。