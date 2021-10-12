﻿天文台被指失職 梁榮武：沒數據亂批評

熱帶風暴「獅子山」上周末襲港，天文台六度更改八號轉三號風球的時間，引起批評。天文台前助理台長、香港氣象學會發言人梁榮武表示，以往打風「好少瞓唔着」，但前日徹夜難眠，因見到某些評論沒掌握數據，就指責天文台失職。就是否遲掛八號風球，他批評有社論不盡不實，嘩眾取寵，竟形容三號風球威力如八號一樣，卻沒有列出實際數據，只是憑感覺。他解釋，根據當日風力數據，實際上沒有烈風吹過，故天文台不能掛「八號波」。他認為，傳媒批評，絕對可以，但未掌握基本天氣形勢則沒資格批評。他坦言，「獅子山」變數相當多，天文台原希望在改掛三號風球前，給公眾一個較完善、準確的訊息，只可惜「天意弄人」。不過，他同意天文台在訊息發放上可有改善空間，如一開始不用進取地講明何時有機會改發三號風球，因為現時科學能力並非時時可以預測到。