﻿接連風暴菜苗浸死 慈善農莊料影響送贈

接連有風暴襲港，菜農最痛。老友記慈善農莊創辦人Kaz接受本報訪問時指，日前「獅子山」吹襲下，農莊內七成農作物被雨水浸死，生菜、油麥菜及白菜等菜苗無一幸免。由於農莊收穫主要供應基層長者食用，他估計農作物受損將影響送贈的活動。而農莊附近的菜地亦蒙受強風暴雨打擊，損失不遑多讓。香港蔬菜同業聯會會長黃祥漢接受查詢時指，「獅子山」過後，市面菜價貴約一、兩成，但認為情況短暫和輕微，因本地主要靠內地供應蔬菜，若內地菜場沒受風災，影響應不大。香港海鮮聯合總會主席李彩華指，打風期間，本地漁民一般不出海，故漁獲少了。即使有漁民出海，漁獲未必多，料本地海魚價會貴兩、三成。他又指，養殖魚等多由內地輸入，且供應穩定，受颱風的影響不大。