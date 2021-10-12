撞翻警艇致高級督察林婉儀殉職 兩私梟涉殺警內地落網

上月底水警高級督察林婉儀乘小艇反走私期間遭大飛猛撞墮海殉職，中港警方誓要揪出殺警兇徒，經聯合圍剿走私集團後，案件有突破性發展，內地公安拘捕兩名涉嫌「殺警」的走私份子，涉在水警小艇追入華界水域後，突然扭軚令大飛作九十度轉向，撞翻小艇，導致林和三名男警墮海。本港警方形容有關走私集團龐大，不排除稍後有更多人被捕。香港警方與廣東省公安廳等執法部門就「女警殉職案」展開聯合調查，內地公安本月一日及二日拘捕兩名姓鄧嫌疑男子，分別三十一及三十五歲，為跨境海上走私集團成員。事發當晚兩人涉駕乘大飛撞擊水警小艇，導致一死三傷，內地當局起回涉事的大飛。有組織罪案及三合會調查科高級警司何振東指，涉事走私集團規模龐大，「除了兩名開船人士被捕外，內地還拘捕了十多人。」被追截突急轉撞水警何振東指，事發於上月二十五日早上八時許，水警人員分別乘坐兩艘小艇在香港以西沙洲海面執行反走私行動，在機場以西與內地接壤水域一帶發現一艘裝有六個舷外引掣的大飛以時速四十至五十海里駛向香港水域，正走私凍肉，兩水警小艇一前一後追截，期間小艇亮起藍燈以及響起警號，要求大飛停下，惟走私份子無視警告，繼續高速行駛。水警鍥而不捨追截，幾乎追近至平排。何指出，此時大飛突然改變航道，「急速向左作九十度轉彎，蓄意撞向其中一艘水警小艇，導致小艇翻側。」小艇上四名水警墮海，包括殉職的林婉儀。後方水警小艇人員見狀，隨即救援同袍，救起其中三人，惟未見林蹤影。警方聯同海事處等人員搜救，最終於二十七日在大嶼山二澳發現林婉儀的遺體。經法醫初步調查，發現林的死因為遇溺。經政府化驗所人員化驗，被撞水警小艇被嚴重撞擊，包括後方舷外機位置穿了大洞，欄杆及船底位置亦損毀。何振東透露，水警小艇曾追截至超出香港水域，「案發在香港接壤內地水域，碰撞地點則在內地水域，因水警高速追截期間，有時會過咗水域少少都唔奇，因為海面並無實際圍欄或標誌標示水域，碰撞位置亦唔太入，大概過咗香港邊界三百至五百米左右。」他指出，警方將按機制及法律，暫未有決定是否移交涉殺警的內地人來港處理。大律師陸偉雄回應本報查詢時指，對於內地會否將疑犯移交，須考慮事發地點，若事發地點為內地水域，內地有司法管轄權，案件或交由內地立案處理，並於當地受審。