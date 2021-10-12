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董建華上月瑪麗完成手術現正留院

2021-10-12 列印
■董建華上月在瑪麗醫院順利完成手術，現在醫院覆檢。資料圖片
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　　全國政協副主席、前特首董建華於本月一日因身體不適，缺席國慶升旗儀式及酒會，引外界關注其身體情況。

   董建華昨天透過發言人表示，上月在瑪麗醫院順利完成手術，現在醫院覆檢。有傳媒報道，他因心臟問題留院。



　　現年八十四歲的董建華透過發言人指，手術順利完成，正在康復休養。由於手術後需定期作檢查，因此他現在醫院覆檢。董建華曾於本月一日亦由於身體不適，未有出席國慶慶祝活動。他於今年三月初列席全國人大會議開幕式，離場時不慎跌倒，需由旁人扶起。全國政協副主席梁振英昨被問到近期有否見過董建華，梁說：「大家都問候董生，祝佢早日康復。」

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