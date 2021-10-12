董建華上月瑪麗完成手術現正留院

英格蘭在世界盃歐洲區外圍賽I組六戰五勝一和，近十二次世盃外地頭出擊又錄得全勝，今晚小組主場鬥匈牙利勢全取三分。再者該隊上輪大勝安道爾以副選迎戰，今仗在隊長兼射手哈利卡尼等主將復任正選下，憑超班實力可望大開殺戒，讓球主客和讓兩球「主勝」值博。 （有線601、661台周三凌晨2:45直播） 連同周六作客5:0大勝安道爾，英格蘭在I組以五勝一和高踞榜首，領先次席的阿爾巴尼亞四分，直接出線形勢大好。 再者該隊近十二仗世盃外主場賽事又收錄全勝，對上一次落敗已是千禧年0:1不敵德國，配合小組三次地頭出戰曾5:0和4:0分別大破聖馬力諾及安道爾，以及首循環作客四蛋贈匈牙利的往績，...

2021-10-12