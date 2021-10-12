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中聯辦區訪收逾6000意見交港府

2021-10-12 列印
　　中聯辦表示，會將近期落區收集到的逾六千條意見，梳理成清單，並轉交特區政府跟進。中聯辦副主任盧新寧昨天指出，中聯辦主任駱惠寧及各級領導連日落區，深入基層直接聽取意見，探訪近九百八十間劏房、公屋、過渡性房屋及居屋居民，收集超過六千三百條意見，總結市民訴求分為三類，包括住房、醫療養老及教育就業等民生問題，青年及行業的發展問題，以及涉及兩地交流，包括疫情影響及兩地融合問題；駱惠寧要求員工對香港市民的意見，「每一條都不放過」，屬於中聯辦職能範圍便馬上依規辦理，屬特區政府範圍，要梳理清單轉交。

　　盧新寧指出，中央接連推出多項「惠港利民」政策，是考慮到香港實際需要，幫香港青年人融入國家發展大局，中央既要打開政策「大門」，又要敞開細則「小門」，重視政策可以落實。



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