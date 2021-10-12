  • 2021年10月12日 星期二
  • 25º
  • 63%
熱門： 圓規林婉儀八達通董建華天文台

日報新聞 > 港聞

九巴與警商無手令下提供閉路電視片段

2021-10-12 列印
　　消息指，九巴與警方商討，如何在沒有法庭手令下，就刑事案件向警方提供閉路電視片段及八達通記錄。

　　消息指，警方就近年巴士上發生的刑事罪行，例如非禮、打鬥等案件有所增加，希望引用《個人資料（私隱）條例》的豁免，要求九巴於無搜查令情況下，提供閉路電視片段及八達通記錄等，雙方仍在商討階段。



　　九巴會要求警方提供請求信函，當中要提及相關的案件內容、涉及的罪行等，若當中涉及敏感資料如職員的資料等，將會要求警方如常索取法庭手令，才可取得資料。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
頭條日報 X OTO激安祭 低至2折
California Rainbow & Caleb's Redemption 2021
下載頭條App
hd