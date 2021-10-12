  • 2021年10月12日 星期二
  • 25º
  • 63%
熱門： 圓規林婉儀八達通董建華天文台

日報新聞 > 港聞

美股中段升196點

2021-10-12 列印
　　美國股市本周首個交易日中段向好，杜指報三四九四三點，升一百九十六點；納指則報一四六五七點，升七十八點。滙控美國預託證券價格見四十五點四六港元，升零點四六港元；騰訊則見四百八十七點八五港元，跌八點一五港元。紐約期金報每盎司一千七百五十八點五美元，升一點一美元。



想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
頭條日報 X OTO激安祭 低至2折
California Rainbow & Caleb's Redemption 2021
下載頭條App
hd