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聶德權：下周起增四醫院設疫苗接種站

2021-10-12 列印
　　政府自上月底在瑪麗、伊利沙伯和屯門醫院設立新冠疫苗接種站，供覆診病人和訪客即場接種復必泰疫苗。

  公務員事務局局長聶德權昨宣佈，下星期將安排擴展至另外四間醫院，分別為東區、將軍澳、威爾斯及明愛醫院。至於現時設有疫苗接種站的三間醫院，於過去七日已為市民接種超過一千八百劑疫苗。



　　聶德權表示，全港已有四百五十四萬人接種首劑新冠疫苗，六十至六十九歲長者第一劑接種率達六成；七十至七十九歲有四成；八十歲以上約有一成半。他呼籲長者盡快接種疫苗，相隔至少十四日後再接種流感疫苗。

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