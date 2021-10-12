31年歷史的北歐品牌

踏入今個十月，便是NEW NORDIC三十一周年紀念。這些年中，NEW NORDIC的營運中心還在老地方丹麥的羅斯基勒ROSKILDE，中心設有物流、質量控制、採購等部門。羅斯基勒距離丹麥首都哥本哈根半小時車程，在一千年前也曾是丹麥的首都。羅斯基勒知名景點大教堂在十五世紀建成，位於城市的中心，大教堂內安睡了幾十位丹麥歷代國王和王后。距離大教堂不遠的廣場上，每逢週三、週六會變成自由集市，賣魚賣菜的房車停得整整齊齊。整個城市非常有歷史感，又不缺溫馨的生活氛圍。因為是瑞典的上市公司，NEW NORDIC在瑞典馬爾默的總部主要以財務部門為主，員工反倒較少。從哥本哈根機場向南走，穿過海底隧道和大橋就到了瑞典馬爾默。過國境只由瑞典警察檢查來車司機的護照、詢問過境原因，兩國間的國民跨國旅遊可以說是非常簡單！走過三十一年，NEW NORDIC從一款Frutin 福錠（今天仍然在很多國家銷售）的產品開始，先後開發了歐洲第一款用草本萃取葉黃素的護眼片，唯一一款蘋果萃取富含原花青素B2的生髮片，及至抗衰老、美容、維生素等近百個產品，近年又推出了以草本配方為原料的外用護膚系列。公司一直朝着踏實做事方向發展。所有產品在北歐生產，工廠是具有GMP認證，和生產藥物一樣的衛生標準。所有在香港銷售的產品都是單粒獨立包裝的，非常衛生也方便攜帶。NEW NORDIC生髮片在萬寧、屈臣氏和官網都能買到。護肝片、安神助眠片、藍莓清目片和膠原蛋白片在屈臣氏和官網有售。官網購買的，會送貨上門，兼可全港免運費。現在購買可以享受到買兩盒八八折的優惠。需要了解更多產品信息，可以掃QR或登陸www.newnordic.hk歡迎大家搜索NEW NORDIC來關注NEW NORDIC的Facebook和IG，歡迎隨時來聯繫。