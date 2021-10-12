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機場貨站確診男 基因排序近歐美個案

2021-10-12 列印
　　機場貨站男員工日前確診變種病毒，衞生防護中心指該男病人的基因排序，與歐洲、韓國和美國確診的個案的基因排序較接近。而理大醫療科技及資訊學系副教授蕭傑恒估計，病人被即日飛走的外來貨運機組人員傳染。而於病人工作地方採集環境樣本，當中在職員休息室內一個微波爐手柄採集樣本檢測呈陽性，已建議曾觸碰該微波爐的員工須隔離。此外，本港昨天新增七宗輸入個案。



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