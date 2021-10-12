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荔景翁被斬多刀 思覺失調子被捕

2021-10-12 列印
　　一名有精神病記錄的兒子昨揮刀斬傷父親。警方昨午接獲報案，指荔景山路賢麗苑賢德閣一單位傳出長者多次求救聲音。警方及消防員登門發現單位內滿地鮮血，一名七十八歲長者的頭部及四肢等有多處刀傷，昏迷倒臥客廳，現場有兩把染血生果刀。警方以涉嫌傷人拘捕三十一歲兒子。據悉，涉案者患有思覺失調。



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