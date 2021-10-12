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梁世光獲委任輔警副總監

2021-10-12 列印
梁世光獲委任輔警副總監
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　　政府昨宣佈委任梁世光（圖左）為香港輔助警察隊副總監，任命昨日起生效，以填補前任副總監鄭文森於今年十月十一日退休而產生的空缺。

　　五十四歲的梁世光是一位工商管理博士及一間跨國工程集團的東南亞區行政總裁。他於一九八九年八月加入香港輔助警察隊為輔警警員，於二○一四年二月晉升為輔警警司，並於二○一六年十一月升為輔警高級警司，隨後於二○一七年十月升為輔警總警司。



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