五十四歲的梁世光是一位工商管理博士及一間跨國工程集團的東南亞區行政總裁。他於一九八九年八月加入香港輔助警察隊為輔警警員，於二○一四年二月晉升為輔警警司，並於二○一六年十一月升為輔警高級警司，隨後於二○一七年十月升為輔警總警司。
梁世光獲委任輔警副總監
五十四歲的梁世光是一位工商管理博士及一間跨國工程集團的東南亞區行政總裁。他於一九八九年八月加入香港輔助警察隊為輔警警員，於二○一四年二月晉升為輔警警司，並於二○一六年十一月升為輔警高級警司，隨後於二○一七年十月升為輔警總警司。
「超大型」風暴 闖港800公里 圓規來勢洶 明或掛八號波
熱帶風暴「獅子山」襲港過後，比它更強烈的「圓規」來勢洶洶，其環流非常廣闊，日本氣象廳形容為「超大型」風暴。本港天文台指，「圓規」昨晚進入香港八百公里警戒範圍，今晨零時四十分發出三號強風信號，預測「圓規...
2021-10-12
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中印第13輪軍長級會談 雙方歸咎對方無成果
中印邊境局勢近日再起風雲，周日舉行第十三輪軍長級會談以緩和緊張情況，不過以僵局告終。解放軍西部戰區指，印方堅持不合理、不切實際要求，望印方不要誤判形勢。印方就稱，局勢是中方單方面改變現狀導致。對此中國外交部再回應「印方的說法毫無事實根據」。 中方：印方表態毫無根據 報道指，第十三輪軍長級會談長達八個半小時。針對今次會議，解放軍西部戰區新聞發言人稱，中方從維護中印關係大局出發，為邊境局勢緩和降溫作出了巨大努力，但印方仍堅持不合理、不切實際要求，增加談判難度，希望印方不要誤判形勢。印度國防部聲明就稱，局勢是中方單方面改變現狀，和違反雙邊協議所致，堅持中方有需要採取適當步驟，恢復...
2021-10-12
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經濟諾獎三學者共同獲得 自然實驗解答重大社會問題
本年度諾貝爾經濟學獎得主揭曉，一半授予美國經濟學教授大衞‧卡德「因為他對勞動經濟學的實證貢獻」，另一半聯合授予普林斯頓大學經濟學教授約書亞‧安格里斯特和應用計量經濟學教授吉多‧伊本斯「表彰他們對因果關係分析的方法論貢獻」。一千萬瑞典克朗的獎金，將一半給卡德，另一半由安格里斯特和伊本斯分享。 經濟科學獎委員會指，社會科學中的許多重大問題都涉及因果關係。移民如何影響薪酬和就業水平？更長的教育如何影響某人未來的收入？不過，由於沒比較難以預測。本年的獲獎者就成功使用自然實驗來回答類似問題。關鍵是利用偶然事件或政策變化導致人群受到不同對待的情況，以類似於醫學臨牀試驗的方式。 卡德使用...
2021-10-12
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眺望維港海景 上林簡約闊廳柔和自然
大坑豪宅上林，背靠渣甸山翠山，環境清靜，今次帶大家走訪屋苑罕有海景複式放盤，採4房2套房間隔，巨廳設有多面闊窗，最吸引站於露台，居高臨下，可盡覽大坑及銅鑼灣市景，還可眺望維港煙花海景。 由置地...
2021-10-12
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三大指數齊跌 杜指挫２50點 油價三連升 突破80美元
環球能源危機加劇，市場憂慮能源價格上漲，會引發滯脹，國際油價曾升逾3%，帶動能源股造好，美股早段三大指數齊升。杜指曾漲139點報34885點，標普500指數報4411點，上升20點；納指報14656點...
2021-10-12
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卡尼返前線 獅子王剝「牙」
英格蘭在世界盃歐洲區外圍賽I組六戰五勝一和，近十二次世盃外地頭出擊又錄得全勝，今晚小組主場鬥匈牙利勢全取三分。再者該隊上輪大勝安道爾以副選迎戰，今仗在隊長兼射手哈利卡尼等主將復任正選下，憑超班實力可望大開殺戒，讓球主客和讓兩球「主勝」值博。 （有線601、661台周三凌晨2:45直播） 連同周六作客5:0大勝安道爾，英格蘭在I組以五勝一和高踞榜首，領先次席的阿爾巴尼亞四分，直接出線形勢大好。 再者該隊近十二仗世盃外主場賽事又收錄全勝，對上一次落敗已是千禧年0:1不敵德國，配合小組三次地頭出戰曾5:0和4:0分別大破聖馬力諾及安道爾，以及首循環作客四蛋贈匈牙利的往績，...
2021-10-12
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秋季補水｜營養師教分辨孩子缺水徵狀 補充幾多才足夠
秋季天氣日漸乾燥，需要適時補充水分，米施洛營養護康中心營養師布善恒表示，水分在人體佔約6成至8成。體溫調節、各種新陳代謝活動，甚至消化吸收等，都需要水分才可做到。每天許多水分都會經由呼吸、皮膚、排泄等...
2021-10-08
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馬神初投影圈拍兩日慘被易角 唐詩詠懶理嘲諷 憑努力膺視后吐氣揚眉
馬德鐘和唐詩詠入行多年曾遇挫折，詩詠未有因為別人批評她太瘦、不夠高做不到主角而放棄，咬緊牙關繼續努力終榮膺視后；「馬神」馬德鐘則自爆初入行參演電影拍了兩日戲，卻慘被換走，但他們憑着堅持不放棄，最終成為...
2021-10-12
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社論——天氣急變 返學上班須新思維
繼熱帶風暴「獅子山」吹襲香港之後，風力更猛烈的「圓規」來勢洶洶，全城須加快做好防風措施，同時靈活應對，尤其是家長，若地區狂風暴雨，應自行留子女在家，避免風雨中趕路的狼狽和危險，學校亦要變通，加以配合協助。推而廣之，勞資雙方要互諒讓互，才能減少風暴中不必要的紛爭。 日本氣象局形容「圓規」為「超大型」風暴，一般預料，其破壞力比「獅子山」有過之而無不及。市民現在就要積極做好防風準備，如有子女，須盡快部署，若估計在風球下自己仍要上班，應先聯絡親友，以便屆時把子女暫時交託看管，並向學校報告，讓老師跟進。現今資訊科技發達，即使學生不回校，校方亦有 設備安排網上授課，打風無阻教學。故此，...
2021-10-12
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巴度冀再贏大眾開心
巴度於前日賽事交白卷，座騎中僅有「帝豪寶駒」和「恆駿寶駒」上名。明晚谷戰其八匹座騎不乏近績良好分子，屆時可期為其帶來頭馬，巴度昨晨收操後表示，最睇好羅廐馬「大眾開心」和「美麗滿滿」的機會。 「大眾開心」上季後期在巴度胯下兩捷，可惜季尾一役因為停賽關係，改由潘頓策騎贏出季內第四場頭馬。明晚此駒復出列陣尾場，巴度說：「『大眾開心』上季在田草千四米贏馬後，繼而在谷草中距離連捷，而且跑法上亦愈具彈性，以牠季尾兩場贏馬的姿態估計，相信今季踏入五歲，仍有進步空間，今次復出跑贏馬路程，早前我過檔牠快跳時走勢良好，狀態進展理想，相信屆時將以佳態迎戰，爭取跨季三連捷。」 「美麗滿滿」剛戰初跑...
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