分析員認非法集結判監九個月
案件昨天於西九龍裁判法院再訊，被告分別為二十三歲麥宏基及三十二歲黃天樂。麥的代表律師求情指麥生於單親家庭，是家中經濟支柱，且願付一萬五千元作為損毁警車的賠償。練官指被告破壞的不止是死物，而是「香港素來引以為傲的和平、安全、務實的商業社會的名譽」，被告已成年須為所為負責，判囚四十個月。
就黃的非法集結罪，練官指出，他在場助長其他暴力示威者，又拒接納辯方稱黃攜帶的卡式氣罐和噴火槍是BBQ工具，質疑被告「難以自圓其說」，就非法集結罪及禁蒙面罪判總刑期九個月。
熱帶風暴「獅子山」襲港過後，比它更強烈的「圓規」來勢洶洶，其環流非常廣闊，日本氣象廳形容為「超大型」風暴。本港天文台指，「圓規」昨晚進入香港八百公里警戒範圍，今晨零時四十分發出三號強風信號，預測「圓規...
2021-10-12
中印邊境局勢近日再起風雲，周日舉行第十三輪軍長級會談以緩和緊張情況，不過以僵局告終。解放軍西部戰區指，印方堅持不合理、不切實際要求，望印方不要誤判形勢。印方就稱，局勢是中方單方面改變現狀導致。對此中國外交部再回應「印方的說法毫無事實根據」。 中方：印方表態毫無根據 報道指，第十三輪軍長級會談長達八個半小時。針對今次會議，解放軍西部戰區新聞發言人稱，中方從維護中印關係大局出發，為邊境局勢緩和降溫作出了巨大努力，但印方仍堅持不合理、不切實際要求，增加談判難度，希望印方不要誤判形勢。印度國防部聲明就稱，局勢是中方單方面改變現狀，和違反雙邊協議所致，堅持中方有需要採取適當步驟，恢復...
2021-10-12
本年度諾貝爾經濟學獎得主揭曉，一半授予美國經濟學教授大衞‧卡德「因為他對勞動經濟學的實證貢獻」，另一半聯合授予普林斯頓大學經濟學教授約書亞‧安格里斯特和應用計量經濟學教授吉多‧伊本斯「表彰他們對因果關係分析的方法論貢獻」。一千萬瑞典克朗的獎金，將一半給卡德，另一半由安格里斯特和伊本斯分享。 經濟科學獎委員會指，社會科學中的許多重大問題都涉及因果關係。移民如何影響薪酬和就業水平？更長的教育如何影響某人未來的收入？不過，由於沒比較難以預測。本年的獲獎者就成功使用自然實驗來回答類似問題。關鍵是利用偶然事件或政策變化導致人群受到不同對待的情況，以類似於醫學臨牀試驗的方式。 卡德使用...
2021-10-12
大坑豪宅上林，背靠渣甸山翠山，環境清靜，今次帶大家走訪屋苑罕有海景複式放盤，採4房2套房間隔，巨廳設有多面闊窗，最吸引站於露台，居高臨下，可盡覽大坑及銅鑼灣市景，還可眺望維港煙花海景。 由置地...
2021-10-12
環球能源危機加劇，市場憂慮能源價格上漲，會引發滯脹，國際油價曾升逾3%，帶動能源股造好，美股早段三大指數齊升。杜指曾漲139點報34885點，標普500指數報4411點，上升20點；納指報14656點...
2021-10-12
英格蘭在世界盃歐洲區外圍賽I組六戰五勝一和，近十二次世盃外地頭出擊又錄得全勝，今晚小組主場鬥匈牙利勢全取三分。再者該隊上輪大勝安道爾以副選迎戰，今仗在隊長兼射手哈利卡尼等主將復任正選下，憑超班實力可望大開殺戒，讓球主客和讓兩球「主勝」值博。 （有線601、661台周三凌晨2:45直播） 連同周六作客5:0大勝安道爾，英格蘭在I組以五勝一和高踞榜首，領先次席的阿爾巴尼亞四分，直接出線形勢大好。 再者該隊近十二仗世盃外主場賽事又收錄全勝，對上一次落敗已是千禧年0:1不敵德國，配合小組三次地頭出戰曾5:0和4:0分別大破聖馬力諾及安道爾，以及首循環作客四蛋贈匈牙利的往績，...
2021-10-12
秋季天氣日漸乾燥，需要適時補充水分，米施洛營養護康中心營養師布善恒表示，水分在人體佔約6成至8成。體溫調節、各種新陳代謝活動，甚至消化吸收等，都需要水分才可做到。每天許多水分都會經由呼吸、皮膚、排泄等...
2021-10-08
馬德鐘和唐詩詠入行多年曾遇挫折，詩詠未有因為別人批評她太瘦、不夠高做不到主角而放棄，咬緊牙關繼續努力終榮膺視后；「馬神」馬德鐘則自爆初入行參演電影拍了兩日戲，卻慘被換走，但他們憑着堅持不放棄，最終成為...
2021-10-12
繼熱帶風暴「獅子山」吹襲香港之後，風力更猛烈的「圓規」來勢洶洶，全城須加快做好防風措施，同時靈活應對，尤其是家長，若地區狂風暴雨，應自行留子女在家，避免風雨中趕路的狼狽和危險，學校亦要變通，加以配合協助。推而廣之，勞資雙方要互諒讓互，才能減少風暴中不必要的紛爭。 日本氣象局形容「圓規」為「超大型」風暴，一般預料，其破壞力比「獅子山」有過之而無不及。市民現在就要積極做好防風準備，如有子女，須盡快部署，若估計在風球下自己仍要上班，應先聯絡親友，以便屆時把子女暫時交託看管，並向學校報告，讓老師跟進。現今資訊科技發達，即使學生不回校，校方亦有 設備安排網上授課，打風無阻教學。故此，...
2021-10-12
巴度於前日賽事交白卷，座騎中僅有「帝豪寶駒」和「恆駿寶駒」上名。明晚谷戰其八匹座騎不乏近績良好分子，屆時可期為其帶來頭馬，巴度昨晨收操後表示，最睇好羅廐馬「大眾開心」和「美麗滿滿」的機會。 「大眾開心」上季後期在巴度胯下兩捷，可惜季尾一役因為停賽關係，改由潘頓策騎贏出季內第四場頭馬。明晚此駒復出列陣尾場，巴度說：「『大眾開心』上季在田草千四米贏馬後，繼而在谷草中距離連捷，而且跑法上亦愈具彈性，以牠季尾兩場贏馬的姿態估計，相信今季踏入五歲，仍有進步空間，今次復出跑贏馬路程，早前我過檔牠快跳時走勢良好，狀態進展理想，相信屆時將以佳態迎戰，爭取跨季三連捷。」 「美麗滿滿」剛戰初跑...
2021-10-12