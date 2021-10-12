前年十一月十三日有示威者發起「三罷」行動，當日中環有示威者響應「和你Lunch」集結，多人被捕，其中二十三歲水果店店員承認暴動罪，三十二歲銀行分析員承認非法集結及使用蒙面物品罪，法官練錦鴻裁定兩被告罪成，分別判囚四十個月及九個月。練官判分析員被告築傘陣非法集結罪成時，重提二○一四年雨傘運動曾是港人引以為傲的非暴力示威，後來卻演變成被暴力示威者騎劫，如今示威者卻在「雨傘掩飾下無惡不作」。分析員認非法集結判監九個月案件昨天於西九龍裁判法院再訊，被告分別為二十三歲麥宏基及三十二歲黃天樂。麥的代表律師求情指麥生於單親家庭，是家中經濟支柱，且願付一萬五千元作為損毁警車的賠償。練官指被告破壞的不止是死物，而是「香港素來引以為傲的和平、安全、務實的商業社會的名譽」，被告已成年須為所為負責，判囚四十個月。就黃的非法集結罪，練官指出，他在場助長其他暴力示威者，又拒接納辯方稱黃攜帶的卡式氣罐和噴火槍是BBQ工具，質疑被告「難以自圓其說」，就非法集結罪及禁蒙面罪判總刑期九個月。