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32人自助餐後疑食物中毒

2021-10-12 列印
　　衞生防護中心昨日調查懷疑食物中毒個案，涉及十二個群組共三十二人，分別於本月九日或十日在尖沙咀一所食肆午膳或晚膳。據悉，涉事食肆為美麗華酒店餐廳Yamm。

　　該三十二人為十四男十八女，年齡介乎二十四至七十一歲。他們到美麗華酒店Yamm自助餐午膳或晚膳，食過生蠔和熟龍蝦，並於進食後約三至十九小時後出現病徵，包括腹痛、腹瀉、噁心、嘔吐和發燒。其中二十五名受影響人士已求醫，當中三人需入院接受治療。



  全部病人情況穩定。衞生防護中心發言人說衛生署已通知食物環境衞生署有關事故，並正繼續調查。

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