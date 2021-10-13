﻿八號波掀超市掃貨潮 蔬菜索價每斤40元 圓規殺到 市民盲搶糧

強烈熱帶風暴「圓規」吹襲香港，天文台昨午五時二十分掛起八號風球，是繼上周「獅子山」襲港後，四日內第二度掛八號波，屬有紀錄以來首次，按照「圓規」移動路徑，料今日凌晨最接近香港，八號烈風信號或至少在日出前維持。市民短期內面對兩次八號波，難免擔心家中缺糧，昨天街市及超市出現「盲搶糧」，蔬果、肉類、微波爐食品等被搶購一空。有菜農指，各類蔬菜被瘋搶，售價至少要二十元一斤，甚至索價四十元一斤，形容「離譜」。天文台料「圓規」繼續向西移動，時速約二十五公里，橫過南海北部，移向海南島一帶。按照其預測路徑，「圓規」今日凌晨最接近香港，在本港以南約四百公里內掠過，八號烈風或暴風信號會至少在日出前維持。在「圓規」與東北季候風的共同影響下，廣東沿岸普遍吹強風至烈風程度偏北風，「圓規」外圍雨帶亦影響廣東東部，導致大雨及狂風。天文台預測本港今日風勢頗大，有狂風大驟雨及雷暴，海有大浪及湧浪，氣溫介乎二十四至二十六度，隨後一兩日間中仍有驟雨。「圓規」引致的風暴潮和大雨或令低窪地區水浸，市民須做好防風防水浸措施，遠離岸邊並停止所有水上活動。風雨前夕，不少市民為儲糧，湧往街市、超市及凍肉舖等搶糧。不少超市的蔬菜、凍肉、杯麵及微波爐等食品被掃空，連不太受歡迎三色豆腐亦所餘無幾。百佳超市表示，因應颱風預報，蔬菜、肉類和罐頭等銷量比平時有所增加，已增加貨品供應。八號波或懸掛至日出前各區街市人頭湧湧，檔口生意大旺。大埔墟新街市一間凍肉舖昨早八時開店前，有逾十人排隊掃貨，更有人用「買餸車仔」霸位，開門後店內逼滿買餸市民，店外出現長人龍，不少人「一抽二袋」離去。風暴來臨，菜價上漲。香港蔬菜同業聯會會長黃祥漢指，去過大埔街市，發現不少菜販都加價，各類蔬菜至少要二十元一斤，最貴索價四十元一斤，但平時一般賣五至十元一斤，加價以倍計，形容「離譜」。天文台於昨日下午三時許預告下午五時二十分會掛八號波，期後準時掛上。有市民認為天文台發放資訊有所改善，亦有不少打工仔批評天文台迫使全港上班族同時收工，造成各區交通大擠塞。其中，傍晚六時觀塘道和觀塘繞道一帶為重災區。有市民指，巴士站大排長龍，形容「上到車當贏咗」。不少網民指責天文台，為何不早些掛八號，形容情況為動物大遷徙。