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﻿戶外收容所70狗 覓得有心人暫養

2021-10-13 列印
■救狗之家表示，收容所約有三百狗隻等待寄養。網上圖片
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　　「圓規」來襲，有動物收容所緊急發起颱風暫養，冀有心人能協助為大埔收容所約三百隻狗提供安全地方，助牠們平安度過颱風天。收容所表示，感謝社會各界幫忙，已經為約七十隻狗覓得有心人暫養。

　　動物收容所救狗之家（Hong Kong Dog Rescue）在社交平台發文指，由於颱風來襲，他們急需為大埔收容所裏逾百狗隻尋找暫養家庭，幫助牠們於安全的地方平安度過颱風天。救狗之家在大埔收容所位於山上，大部份位置為戶外地方，過往曾因為颱風而導致樹枝和狗隻暫避的帳篷倒下，當時雖然未有傷及狗狗，但仍然危險。



　　救狗之家指，目前收容所內約有三百隻中至大型狗正等待寄養，由於部份狗隻性格膽小或未曾住家，故不太適合暫養。又指，中心已為近七十隻狗找得有心人暫寄，感謝社會各界幫忙。
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