外籍白皮膚 一米八高 30至35歲 全城通緝菜刀殺的士哥兇手

的士哥慘遭割頸殺害。一名的士司機昨晨在西環接載一名外籍乘客時，遭人從後揮菜刀割頸，大量失血陷入昏迷，送院搶救後不治。警方形容兇徒「相當暴力」，不排除有暴力傾向，正翻查街道閉路電視緝兇，並呼籲市民小心。警方正緝捕涉案疑匪，警員昨晚正街及第一街一帶，帶盾牌巡邏（右上圖）。遇害的士司機姓韋，四十八歲，任職的士司機十多年。他昨日如常開車，昨晨四時許接載一名年約三十歲的洋漢，駛至東邊街近皇后大道西時，兩人疑起爭執，有人手持一把二十五厘米菜刀，斬向司機頸部近大動脈位置，造成近七厘米長、一至二厘米深的傷口，司機中刀後血流如注，負傷下車，弱聲呼叫，隨即昏迷。有途人見狀協助報案，警員趕到現場調查。司機頸動脈重創不治西區警區助理指揮官（刑事）冼國明指，有人行兇後沿東邊街後巷進入梅芳街，並在附近公廁掉棄口罩及毛巾等染血證物。警方出動警犬及鑑證科人員到場協助蒐證，並翻看街上閉路電視，發現有人循梅芳街、皇后大道西及正街方向逃走，入住區內一間酒店，警員一度持盾牌上樓搜查，氣氛緊張，但未有發現。另外，案發現場附近一大廈天台發現一個背囊，內藏一把菜刀，長二十五厘米，相信與兇案有關。冼指，兇徒犯案動機仍在調查中，不排除他有暴力傾向，正追緝一名三十至三十五歲，白皮膚、身高一米八高的外籍男子歸案。據悉，遇害司機沒有財物損失，涉事的士車門、兇案現場地上及附近石壆均遺下血漬。昨午三時許，大批疑是死者的親屬帶同鮮花及食物到場路祭。冼指，調查仍在調查，不便透露行車紀錄儀等細節，惟形容兇徒「相當暴力」，呼籲市民見到相關人士要小心。的士車行車主協會永遠會長吳坤成回應本報查詢時指對事件感痛心，又表示夜更的士司機經常遇上醉酒人士等狀態不穩的人士，他們或造出危險行為影響的哥駕駛，包括突然扯向司機或駕駛軚盤。因此他呼籲司機遇上此類乘客，可要求對方尋找一位清醒人士陪同，另外，他亦呼籲同行盡量忍讓，避免與對方有言語或肢體的衡突，遇到危險應將車輛停泊一旁，離開車廂，報警求助。