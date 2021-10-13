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慘遭毒手勤爸爸 經濟支柱不時「揸特更」

2021-10-13 列印
　　的士哥遇襲身亡，令人心酸。據了解，死者四十八歲，姓韋，與妻子育有三名子女，一家人居於天水圍天頌苑，家庭幸福美滿。有指，其大女、次女及幼子分別為十八歲、十三歲及九歲。大女剛入讀中文大學。有死者親友透露，死者是「盡職盡責的好爸爸」，亦為家庭的經濟支柱，與身為家庭主婦的妻子「一外一內」，分擔維繫家庭的責任。

　　死者早年從事電線鋪設等工作，其後轉職成為的士司機，從事「夜更」的士司機逾十年。



　　據死者胞姐韋小姐指，死者為人顧家，工作勤奮，為賺取更多金錢，不時會「揸特更」，平日於下午五時至六時開工，晨早四時許收工交更，工作高達十一小時。

　　有死者家屬昨天到兇案現場拜祭，各人神情哀傷，死者妻子一度激動痛哭，需由親友安慰。

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