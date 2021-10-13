  • 2021年10月13日 星期三
  • 27º
  • 89%
熱門： 圓規八號風球天文台的士水警殉職

日報新聞 > 港聞

美股中段升21點

2021-10-13 列印
　　多家華爾街大行相繼公布季績令市場觀望，加上國際貨幣基金組織(IMF)調低全球增長期，美國周二股市中段反覆，杜指報三四五一七點，升二十一點；納指則報一四四六九點，跌十六點。滙控美國預託證券價格見四十四點八二港元，跌零點一三港元；騰訊則見四百八十四點五七港元，升一點三七港元。紐約期金報每盎司一千七百六十四美元，升八點三美元；紐約期油則報每桶八十點六七美元，升零點一五美元。



想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
頭條日報 X OTO激安祭 低至2折
California Rainbow & Caleb's Redemption 2021
下載頭條App
hd