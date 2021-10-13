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「牛丸」陳婉婷應徵中國女足教練

2021-10-13 列印
陳婉婷
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　　內地傳媒「澎湃新聞」引述消息，外號「牛丸」的香港足球教練陳婉婷，有份應徵中國女子足球國家隊教練一職，她是唯一女性應徵者。

　　報道指，與陳婉婷一同競爭有關職位的，還包括上季女子中超冠軍球隊武漢車都江大時任主帥劉麟、女足國家隊U20主帥王軍，以及廣州城隊領隊肇俊哲。而中國女足主帥的公開招聘已截止報名。三十三歲的陳婉婷於二○一五年獲任命為港超聯球隊東方主帥，協助球隊奪得港超聯冠軍，是世界上首名女教練奪男子職業頂級聯賽冠軍，列入健力士世界紀錄大全。她在二○一九年北上發展，出任中國女足U16助教，不久後升任主教練執教至今。



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