學齡人口持續下跌 須制訂措施應對 中小學班級調整教局指無可避免

在移民潮影響下，教育局指未來學齡人口持續下跌是「結構性」，而非「過渡性」，中小學的班級數目將無可避免要調整，會制訂措施應對，包括逐步停辦在個別長期有大量剩餘學位地區的學校，重置學校到學位需求大的地區等。有教育團體建議設每班人數上下限，安排額外人手做行政工作以紓緩教師壓力。教育局向立法會提交文件，預測未來八年的六歲學齡人口，將會由五點八五萬人降至五萬人；十二歲適齡升中人口，亦將由二○二四年的六點九五萬人，持續下跌至二○二九年的六點零一萬人。隨著二○一三年初實施內地孕婦來港產子的零配額政策，以及小一學齡人口回落，申請小一派位學童人數，已從二○一八至一九學年高峰的五萬六千六百多人，持續減少至今學年的四萬六千七百多人。中一派位方面，申請人數自二○○○年代初超過八萬，到今學年下跌至約五萬二千人。去年生育率跌至二十年新低，預期二○二六年小一人口和二○三二年中一人口，有可能會再大幅下跌，故無可避免地中小學的班級數目將要相應調整。教育局在今學年，小一共減少了十五班，中一則共減少了八班。教育局將以身作則和制定措施應對，包括停辦長期收生不足的官校，或將位於有較多剩餘學位地區的官校，重置到其他學位需求大的地區，當中，筲箕灣東官立中學在二○二六年學年會搬到西貢安達臣道石礦場的新校舍。局方亦會與辦學團體商討，逐步停辦在個別長期有大量剩餘學位地區的學校，或跨區重置到新的發展區；四所有時限小學將會在未來數年逐步停辦。至於業界認為應全港小學推行小班教學，局方指小班教學是教學策略，絕非紓緩方法，鼓勵餘下約兩成的公營小學盡快實施小班教學。教育局又指中學人數不宜太少，否則會影響新高中學制的課程安排，當局會檢視二○二五年及之後的中一每班派位人數和開班準則。工會促訂每班人數上下限教育工作者工會主席黃建豪說近年收生人數減少，以西貢區及屯門區較為顯著，教師兼顧其他工作為學校爭取收生，影響士氣；建議政府進一步下調每班人數下限及設置上限，以及紓緩超額教師問題。新界校長會副主席朱偉林建議教育局應限制小學開班數目在二十四班，以及提高師生比，以免「殺校」；他又建議政府安排額外人手，做國民教育及生涯規劃等行政工作，紓緩教師教學壓力。