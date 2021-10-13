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涉擲石殺鴿 七旬清潔工准保候訊

2021-10-13 列印
■當日土瓜灣馬頭圍道休憩公園，有白鴿疑遭人以硬物掟死。資料圖片
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　　七旬清潔工人九月涉兩度趁漁護署職員投餵野鴿吃避孕藥時，從旁向鴿群擲石導致一隻鴿子死亡，被控「企圖殘酷對待動物」及「殘酷對待動物」罪。案件昨於九龍城裁判法院提堂，主任裁判官嚴舜儀批准辯方的保釋覆核申請，被告准以五百元現金保釋候訊；嚴官訓令被告不准再傷害雀鳥。

　　案件將於十一月十五日再訊。被告聞保釋獲批即在被告欄喊「多謝你感激你法官大人！」嚴官隨即厲聲訓令被告不准再掟雀，「唔止白鴿，係所有雀都唔准掟！」被告則回應指「再有下次不敢求饒」。被告保釋期間須每日到黃大仙警署報到，以及接受每周一次的更生康復輔導。七十歲被告鄧創樹被控一項「企圖殘酷對待動物」罪及一項「殘酷對待動物」罪。鄧被控於今年九月在九龍城馬頭圍道企圖惡待一群野鴿，導致該群野鴿受到不必要的痛苦，及於同月三十日在同一地點惡待一隻野鴿，對該野鴿造成不必要之痛苦。



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