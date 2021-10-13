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將軍澳貨車財物竊賊落網

2021-10-13 列印
　　警方發現將軍澳區內針對貨車的車內盜竊案上升。將軍澳警區情報組人員透過情報分析及調查，以及翻查大量閉路電視片段，鎖定一名四十一歲涉案男子涉及八宗車內盜竊案，至前日下午在屯門區一住宅單位將他拘捕。

　　警方相信，該名疑犯針對停泊於上落貨區，沒有鎖好車門的貨車下手，待貨車司機送貨時，再偷去車內財物。人員相信該名疑犯涉及八宗將軍澳區及深水埗區的車內盜竊案，失物包括現金及八達通等，金額約三十萬元。警方在單位內檢獲一批懷疑涉案失物，包括八達通卡、現金及手提電話等。被捕男子現正被警方扣留調查。案件現交由將軍澳警區重案組跟進。



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