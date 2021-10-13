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港捐750萬劑阿斯利康予低收入區

2021-10-13 列印
　　食物及衞生局局長陳肇始昨日表示，政府會將早前採購的七百五十萬劑阿斯利康疫苗，透過「新冠疫苗全球獲取機制」，捐給九十二個低收入及中低收入經濟體，預料會在明年第二季度前分批付運。

　　陳肇始指香港已購入一千五百萬劑科興及復必泰新冠疫苗，即使日後為長者接種第三劑，亦足夠全港市民接種，本港疫苗供應理想，且本地疫情穩定，政府會將早前訂購的七百五十萬劑阿斯利康疫苗，捐贈予有需要的地方。政府發言人指出，政府在捐贈阿斯利康疫苗的同時，會繼續參與機制，以獲取其他不能透過雙方採購協議採購的疫苗。政府會繼續就採購疫苗加強劑或新一代疫苗與藥廠進行磋商，以期更有效應對新變異病毒。



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