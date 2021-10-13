  • 2021年10月13日 星期三
  • 27º
  • 89%
熱門： 圓規八號風球天文台的士水警殉職

日報新聞 > 港聞

稱房委會代付現金津貼 林鄭：只是「得意想法」

2021-10-13 列印
■覓地建屋一直都是社會關注的議題。
Previous Next

　　特首林鄭月娥日前提出為催促房委會加快建屋，正構思要求該會代政府向輪候公屋申請人支付現金津貼，觸發爭議；她昨澄清只是「得意想法」，更指有報道製造社會矛盾。有房委會成員卻指近年交予建屋的地皮很細，形容是「豬頭骨」，房委會要「含淚接受」。

　　林鄭月娥指有關言論並非具體建議，而是「得意想法」，否則會寫入新一份《施政報告》。她認為有傳媒形容是「諉過、懲罰房委會」屬誇大形容，製造社會矛盾，屬沒有建設性。她續指申請公屋平均輪候五點八年令人擔憂，如能壓縮程序，可更早配屋於居民。房委會建築小組委員會成員陳旭明昨在電台節目表示，近年交給房委會建屋的地皮很細小，這些「插針地」建築成本高，面對困難重重，除了處理城規環保問題，附近居民有很大意見，要處理很久。



　　他又指房委會的錢也是公帑，但派發現金津貼是福利政策，應由負責福利的「荷包」支出。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
頭條日報 X OTO激安祭 低至2折
California Rainbow & Caleb's Redemption 2021
下載頭條App
hd