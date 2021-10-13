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櫃車失控撞翻 司機昏迷終不治

2021-10-13 列印
櫃車失控撞翻 司機昏迷終不治
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　　天水圍昨天有貨櫃車失控翻側，壓向路旁石壆，頓時碎石橫飛，沙塵滾滾。貨車司機被困車內，消防員接報到場進行救援，司機最終證實不治。

　　昨午三時許，一輛貨櫃車由天水圍洪天路駛上元朗公路往屯門方向，駛至天水圍一交匯處的彎位時，期間失控，撞到路壆翻側。有車cam片拍下事發經過，片段所見，貨櫃車疑失控翻側，緩緩向右傾斜，其後整架車輛壓向路旁石壆，揚起一陣灰土及白煙，石壆遭嚴重撞毀，現場路面遺下大量碎石，車輛貨櫃箱飛脫，擱置草叢。



  期間有燈柱亦被撞毀，橫亙於對面行車線。涉事司機一度被困車內，不能動彈。

　　有人見狀大驚報案，消防到場將司機救出，惟當時司機已陷入昏迷狀態，送往屯門醫院搶救，其後證實不治。

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