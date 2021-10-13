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殉職修樹女工設靈 多名官員到場致哀

2021-10-13 列印
　　康文署樹木組一輛吊臂車升降台，八月中於西區然折斷導致一死一傷。五十五歲女死者、康文署資深修樹工曾賽茹昨日於殯儀館設靈，財政司司長陳茂波、公務員事務局局長聶德權等到場致祭。

　　靈堂橫批寫有「德比孟母」。多名官員及多個政府部門均有致送花圈，其中特首林鄭月娥、政務司司長李家超、財政司司長陳茂波及終審法院首席大法官張舉能的花圈，以及死者丈夫及三名子女的花圈，擺放於靈堂正中央。八號風球下，陳茂波昨午五時許在到場致意，並向死者親友致以慰問；至傍晚六時許，聶德權亦到場致祭。曾賽茹的遺體將於本月二十二日安葬浩園。



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