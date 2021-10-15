訛稱收送貨費 套取信用卡資料 假順豐釣魚短訊重現掠水

偽冒順豐速運的詐騙釣魚短訊，遭踢爆後沉寂個多月，近日死灰復燃，「變身」以改變連結方式掩飾，不斷向市民廣發釣魚短訊。市民稍一不慎，誤以為須填上網上銀行和信用卡資料才可以收取郵件，立刻中招，遭騙徒盜用信用卡。有專家稱，騙徒手法成熟，建議市民手機和電腦都應安裝特定防毒軟件，以防受騙。任職攝影師的楊先生，上周六在家休息時，收到一個手機短訊，稱他早前錯過了一個包裹的交收，要他按入連結繳付二十元送貨費，「可能有人趁國慶節寄東西給我，所以我都沒有想太多，跟住去做。」登入連結之後，頁面先顯示楊先生的「包裹」位置，稱位於青衣的亞洲物流中心，並有一個十二位數的追蹤號碼，「感覺好真，當刻不會懷疑是假網站。」之後，又要求楊填寫姓名、電話、出生日期和地址，「其實都開始覺得有點不妥，只是二十元，為何要填這麼多個人資料呢？不過既然發得訊息過來，應該已有我的電話號碼，所以又繼續填。」進入另一頁面後，要求楊填寫信用卡的資料，包括信用卡號碼、到期日和安全代碼（CVV），「這些資料太敏感，如果被盜後果非常嚴重，我真的不敢再填。」楊立即上網搜尋，才知道這是騙局，短訊的連結其實是偽冒順豐速運的網頁，即俗稱釣魚網站，市民如不幸上當，就會被盜用信用卡資料消費，有可能招致損失，「好彩沒有中招，否則要立即取消信用卡，都很麻煩。現在網上真的很多騙案，大家真的要小心。」被踢爆騙局 改連結掩飾八月時，兩名市民誤墮偽冒順豐速運的騙局，被盜信用卡資料後，各人損失五千元。其後，順豐發出聲明提醒市民，強調絕不會以電話、電郵、SMS短訊或網上超連結等方式，要求索取客戶的敏感個人資料。而騙徒被踢爆後，詐騙連結的名稱亦由早前的「sf-reschedule.com」、「sf-delivering.com」和「sf-express-hk.com」，轉為近日的「sf-redirect.com」，可見騙徒十分猖狂。警方表示，除了速遞公司外，騙徒亦會假冒不同公司、組織等，或利用不同藉口進行詐騙。根據警方統計，今年頭半年有八千六百九十九宗詐騙案，比去年同期上升百分之七。警方會與金融管理局、銀行業界及相關持份者積極合作，共同打擊有關罪案。