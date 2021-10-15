釣魚短訊難趕絕 安裝防毒軟件保障自己

假順豐騙徒捲土重來，狂發手機短訊引人上釣，香港資訊科技商會榮譽會長方保僑，數日前也收到偽冒順豐的釣魚短訊，可見人人有機會中招。方保僑表示，這種詐騙釣魚短訊之所以掃之不盡，很可能與數年前有黑客大量盜取某大社交平台的本地用戶資料有關，「用戶一般都會登記電郵和手機號碼，如果黑客偷了三百萬用戶資料，其中一百萬是真實資料，騙徒都不愁沒有目標。」另外，雖然現在很多網上商店，都有使用3D Secure系統，即要求消費者輸入手機驗證碼才能交易，但方保僑指，現在騙徒會假扮商舖向消費者騙取驗證碼，所以他建議市民，無論手機或電腦，都應安裝相關防毒軟件，「有些防毒軟件，當偵察到網頁有古怪，就會自動封鎖該網頁，會有一定保障。」