起火前傳出情侶爭吵 拘縱火疑犯 高雄「城中城」大火46死41傷

台灣發生劏房大火災，死傷慘重。高雄一棟被間成多個「劏房」的舊商住大廈，昨晨起火，猛烈焚燒，最少造成四十六人死亡，另四十一人受傷。當局拘捕至少一名疑犯，警方懷疑有人縱火，帶走至少三人調查。有居民透露，起火前聽到一對情侶在一樓爭吵，疑有人丟煙頭，引起大火。火場「城中城大樓」，樓高十二層，樓齡約四十年，屬大型商住大廈，年久失修，老舊破爛，被當地人稱為「高雄第一鬼樓」。消防員指，事發當時，曾發出一聲巨響，相信是一樓二手電器店雜物起火，火勢向上蔓延，令全棟舊樓陷入火海，逾百戶居民一度被困，有人尖聲求救，多是行動不便的長者。劏房悶燒四句鐘 救熄後復燃超過一百名消防員趕到場灌救，大樓樓梯間積存大量雜物，增加逐戶逐層搜救的困難。大火焚燒約四小時，昨早七時許撲滅，但不久死灰復燃，消防員再進入大樓撲救。直至昨日清晨，仍有一名男子站在窗邊等待救援，最終被救出。事件導致最少四十六人死亡，其中二十一人當場喪命，另四十一人受傷。台灣媒體引述當區工作人員透露，「城中城大樓」向當局登記七十二戶，實際卻有一百二十戶，由於被間成多間「劏房」，租金便宜，住戶多是獨居或殘疾長者。同時，多個住戶並無交管理費，整座大樓管理混亂。高雄副市長林欽榮指，大樓業權極度複雜，沒有管理委員會，一至六樓已閒置。為避免外人出入，住戶早前曾自行在一、二樓設柵欄，導致消防過去無法進入大樓做安全檢查。工務局曾要求大樓在限期前改善，但改善未完成，便發生這次悲劇。火警發生後，高雄市長陳其邁到場視察。他表示，當局拘捕一名疑犯，不排除有人縱火。高雄市警局長黃明昭透露，目前有四人正接受調查，包括目擊者及涉案人。有居民指，火警前曾聽到一對情侶在大廈一樓爭吵，疑有人丟煙頭，導致火警。此外，總統蔡英文致電陳其邁了解事件，並指示相關部門全力搶救，協助居民安置及善後工作。行政院長蘇貞昌則到高雄協助處理。死者多為獨居長者「城中城大樓」位處曾為高雄市中心的高雄鹽埕區，當年大樓內設有商場、戲院及辦公室。隨著高雄商業區轉移，大樓七至十一樓改為住宅，有業主將單位間成「劏房」出租，大樓其餘地方已荒廢。台灣傳媒報道指，全台有不少類似「城中城大樓」的舊式商住大廈，如台南永康區的「金三角大樓」，前身是百貨公司，現在變為二十八層的混合商住大樓，結構與「城中城大樓」相若。台南消防昨日到「金三角大樓」做救災搶救的演練。